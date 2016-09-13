兩岸清華永遠校長 梅貽琦一生登舞台

梅貽琦一生將登清大舞台。(清大提供)

社群媒體前陣子瘋傳一篇民國四君子蔡元培、胡適、傅斯年、梅貽琦清貧中見風骨的文章，令「清華永遠的校長」梅貽琦的故事再度引起關注。國立清華大學為讓師生、校友及社會大眾更了解梅校長的生平故事及思想風範，特邀大陸四川傳媒學院師生來台，將在22、23日於清華大禮堂演出《一代斯文》話劇，歡迎各界免費索票。

梅校長的一生，與兩岸清華大學的發展緊緊相扣。梅貽琦是清華第一屆選派赴美的留學生，回國後執教清華，1931年出任清華校長，國共內戰、兩岸分治後，他帶著庚子賠款的退款孳息成立的清華基金，於1956年在新竹建立清華大學，一直到73歲時在校長任內去世。

話劇《一代斯文》由知名編劇、戲劇導演李佳木執導，主要講述1937年七七事變後，梅校長組織清華師生撤退到雲南昆明，與北京大學、南開大學共同籌設西南聯大，在對日抗戰的艱難歲月依舊堅持人格教育、學術自由與教授治校的故事。《未央歌》等小說也以這一段歷史為背景，但《一代斯文》一劇情節環繞梅校長展開，刻畫他的大公無私、儉樸廉潔、對學生的關懷愛護、及知識份子的風骨。

話劇後半也演到梅校長帶領數位職員，胼手胝足、一磚一瓦地在新竹建立清華大學，創立清華原子科學研究所、興建原子爐的過程。最感人的是，梅校長因積勞成疾病逝後，眾人將梅校長從不離身的公事包打開，裡頭竟是清華基金的帳目，每一筆無不清楚詳列。

《一代斯文》劇中還有許多民國大師的身影。梅校長尊重知識、重用人才，在西南聯大辦學8年間，禮聘許多學術大師任教，包含陳寅恪、趙元任、吳有訓、梁思成、金岳霖、陳省身、朱自清、馮友蘭、沈從文、聞一多、錢穆、錢鍾書、周培源、費孝通、華羅庚、朱光潛等，並培養楊振寧、李政道、鄧稼先等專家學者，創造了戰亂時期的教育奇蹟。

話劇《一代斯文》由四川傳媒學院編導與戲文系師生創作、編劇、導演，自前年在該校首演以來，已在對岸的成都、上海、深圳、北京等多個城市演出數十場，大受好評。看過此劇的新竹清華校友十分感動，積極促成《一代斯文》來台演出。

梅校長是近代偉大的教育家。清華學生即使對梅校長生平認識不多，也一定聽過梅校長極愛護學生。學生之間迄今仍盛傳，如果某一科快被當，到校園中梅校長埋骨之處「梅園」求他保佑，常有「神效」。

為鼓勵清華學生索票欣賞《一代斯文》話劇，清華的影音新聞團隊以趣味的快問快答方式製作了一支宣傳短片。其中學生被問到如果看到梅校長會說些什麼？有學生答希望校長保佑不要被二一，也有學生說會好害怕，更傳說梅校長會巡視宿舍。快問快答也解開了不少學生的疑惑，如誤以為庚子賠款的退款撥交北京清大使用，或北京、新竹清大各半，其實僅撥付新竹清大。

(中時)