能否維持千萬觀光客 交長：產值可做到
中國國民黨立法院黨團書記長江啟臣，今天在總質詢要政府承諾保證每年觀光客人次能有1000萬，交通部長賀陳旦回應，1000萬人次觀光客對台灣的產值，一定還可以做到。
立法院第9屆第2會期開議，邀行政院長林全進行施政報告並備質詢。江啟臣在總質詢時，要求林全承諾在其任內每年觀光客人次能有1000萬。
江啟臣指出，這是馬政府時代，努力到後來最後的結果，就是到1000萬人次，在林全任內，能不能承諾？他也說，不管觀光客是從哪裡來，喜不喜歡陸客，每個人去決定，他也尊重，可是從台灣的產業跟觀光來講，需要這1000萬人次的觀光客。
對於江啟臣的要求，林全未正面給予承諾，列席備詢的賀陳旦則是說，「1000萬的數字，看最近在團客與自由行的一些變化，但1000萬觀光客對台灣的產值，一定還可以做的到」。1050913
(中央社)
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