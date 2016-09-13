外館調整 李大維：很快做決定

外交部長李大維今天答復民進黨立委劉世芳問到駐外館處是否調整表示，現在有新南向政策的大方向，一定要做整體的調整，「公文已在我桌子上」，很快會做決定。

民進黨立委劉世芳下午質詢關切新南向政策有關駐外館處，李大維表示，除戰略考量外，必須考量實際功能，譬如說當地商務量、僑胞量等，目前在東協國家10國中間只有8個處，另外2個正積極爭取中，實際上的的確確有些困難，南亞除印度兩個處外，斯里蘭卡與孟加拉也都有設處，後來因為各種原因撤掉。

他表示，現在有新南向政策的大方向，一定要做整體的調整，「公文已在我桌子上」，日前趁著立法院休會到處走一下，實地了解狀況，很快會做決定。1050913

(中央社)