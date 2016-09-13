人行啟動28天期逆回購　7個月來首次

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中國大陸央行今天在公開市場進行人民幣600億元的28天期逆回購，這是時隔7個月後首次開啟28天期逆回購，目的是穩定中秋節和大陸「十一」長假期間資金流動性，並引導機構減少借貸槓桿。

綜合中國證券網、澎湃新聞報導，中國人民銀行（大陸央行）今天在公開市場開展了600億元28天期逆回購、300億元14天期逆回購和700億元7天期逆回購。

這也是4年來首次在年中重啟28天期逆回購，利率較上期同期限逆回購利率略有下降，為2.55%。

逆回購是大陸央行向市場注入流動性的方式，多做為中短期調整資金之用。

中信證券表示，大陸央行開展28天期逆回購詢量，短期是出於緩解長假流動性需求，長期目的是「收短放長」，在保證流動性總量充裕的前提下，透過適度拉長銀行負債期限的方式來提升負債成本，從而引導機構主動去槓桿。1050913

(中央社)