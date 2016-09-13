澎湖空難 監察院糾正交通部空軍司令部

復興GE222澎湖空難事件造成48人死亡、10人輕重傷，監察院經過調查後，通過糾正交通部民用航空局及國防部空軍司令部，並要求議處失職人員。

監察委員方萬富、仉桂美及楊美鈴調查「復興GE222澎湖空難事件」指出，馬公機場為軍民合用機場，依民航局與空軍司令部雙方協議，天駒部隊進駐期間，由高勤官決定使用跑道，惟該協議未慮及進駐期間戰備解除狀況，仍將使用跑道交由高勤官決定，未盡周延，且雙方未正視馬公機場氣象資料供應方式，存有無法提供航管人員即時查詢及提升「終端資料自動廣播服務」播報服務效率及品質等問題，均未積極檢討改進，顯有怠失。

監委指出，馬公塔台既已由自動氣象觀測系統發現跑道視程數據變化，卻以該數據變化有疑慮，未能於民航機最後進場階段，落實更新資料，顯有失當；此外，依空軍氣象勤務手冊03034規定，轉壞特別天氣報告，應在觀測後立即編報供應；轉好的特別天氣報告，應在降雨明顯終了或顯著中斷時，始得供應。惟7天中未按前述規定即於18時40分供應轉好的特別天氣報告，倍增能見度至1600公尺，且未隨時密切注意天氣演變狀況，以致惡劣天氣已轉變至最低起降標準時，未能立即通報塔臺轉知駕駛員予以因應，顯有違失。

監委表示，有關「1840特別天氣報告」倍增能見度至1600公尺，空軍提供監察院的錄音抄件陳稱「因他（塔臺）打電話給政戰主任，然後政戰主任打電話給我們（天氣室），於是就嚴密守視」。結果，經監察院要求提供原始錄音檔，並交叉比對天氣室與飛管室錄音，發現所稱「嚴密守視」根本不存在，空軍始自承是「因塔台打電話給政戰主任、政戰主任打電話給天氣室，於是能見度從800變成1600，就是它一定要從順跑道，也就是希望他們照正常的方向」，此般未能於第一時間據實提供重要證物，顯有違失。

監委表示，空軍通信航管聯隊數位錄放音系統設定不當，致生檔案分割、中斷錄音、關鍵內容漏失等情，妨礙飛安事實還原，核有疏失。

監察院說，國防部空軍司令部空軍氣象聯隊第七基地天氣中心於降雨未明顯終了時，即倍增跑道降落能見度，未密切注意天氣急速轉壞時，立即編報特別天氣報告；另交通部民航局所屬馬公塔臺又未能於民航機最後進場階段，落實更新轉壞能見度之數據等情，均有違失，提案糾正交通部民用航空局及國防部空軍司令部並要求議處失職人員。1050913

(中央社)