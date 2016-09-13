曾被評最爛宿舍 興大男宿全新升級
國立中興大學男生宿舍，去年被網友評選為全台最爛宿舍，經過1年改造，今年開學男宿仁齋全新改建，水泥床變成獨立系統櫥櫃，乾溼分離的浴廁，設備全新升級。
中興大學表示，現有五棟男生宿舍依序命名為仁齋、義齋、信齋、禮齋、智齋，為民國65至69年間興建的鋼筋混凝土建築，距今已有40年屋齡。4人一間，上下舖的水泥床、全室共用的書桌，屢遭學生負評。
經歷九二一地震依然屹立不搖的水泥床，被學生戲稱「堅若磐石」。去年9月PTT論壇網友評論各大學宿舍，興大男宿被網友評比為全台最爛。
去年8月，興大校長薛富盛推動男宿改造工程，先以仁齋為示範房舍，拆除舊式內裝，改建公共空間，打掉上下舖的水泥床與書桌，改採現代感的系統床櫃組，浴室則用乾濕分離模式，使用上更加人性化，廁所除符合無障礙設施設計規範。
仁齋開放舊生申請入住，369個床位吸引500多人申請，興大仁齋位處台中鬧區，交通便利、生活機能好且毗鄰校園，每學期新台幣8800元住宿費，平均每月只要支付1956元。
連續3年住宿的生機學程陳星辰表示，改裝後的房間，書櫃、衣櫃與樓梯下方櫥櫃皆可收納，空間充分利用，住起來更舒適，個人獨立床櫃空間，不會互相干擾室友。
土環系李祐任指出，公共設施採用乾濕分離的淋浴間，洗澡時衣服不會淋濕，而廁所的整體設計裝潢，很高檔有飯店的氣氛，使用起來很舒服。1050913
(中央社)
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