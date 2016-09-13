捷運奇岩站婦人落軌 列車延誤4分鐘

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台北市消防局今天下午4時53分獲報，有1名年約50歲婦人，在捷運奇岩站落軌，所幸當下沒有列車經過，婦人被救起後，意識清楚，沒有生命危險。

北市消防局表示，該名婦人僅頭部擦傷，意識清楚。

台北捷運公司表示，這名婦人疑似身體不適，跌落奇岩站往象山方向軌道。站方立即依標準作業程序，將軌道斷電，並將女子搬上月台後送醫，約4分鐘排除狀況，捷運系統正常營運。1050913

(中央社)