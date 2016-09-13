莫蘭蒂增強 花東台中以南澎湖納警戒

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中央氣象局最新觀測，強烈颱風莫蘭蒂強度再增強，7級風暴風半徑又擴大，花東及台中以南、澎湖都已納入陸上警戒範圍。

根據氣象局最新颱風消息，莫蘭蒂下午5時位置在恆春東南東方350公里海面上，以每小時20公里速度，向西北西轉西北行進。

新增的陸上警報區域，包括：雲林、彰化、台中及澎湖，目前，台中以南、花東地區及澎湖全都納入警戒，並防強風豪雨。1050913

(中央社)