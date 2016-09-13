華江橋台北往板橋 15日起路面改善交管

我要評比

新北市政府養護工程處將於15日至19日，及23日至26日，將進行華江橋台北往板橋方向，路面改善及機車道截彎取直工程，以提升車道品質及用路人行車安全。

新北市政府養護工程處今天下午表示，華江橋為往來雙北地區的重要橋梁，屆時將依施工位置，縮減部分車道，請用路人配合交管人員指揮行進，以維護安全。

養工處說，為提升機車道用路水平，確保行車安全，市府交通局評估後，機車道折角處將截彎取直。此外，往板橋方向道路，鋪面品質將改善。

華江橋往板橋方向，瀝青路面刨鋪工程，預計15日至19日，及9月23日至9月26日施工，工期共9天。

第三階段預定於9月23日至26日，每天晚間10時至次日凌晨6時，辦理機車道截彎取直工程，施工時將縮減部分機車道，非施工時段將擺設紐澤西護欄，維持汽機車道分隔。

養工處表示，為確保工程人員安全，施工期間若遇雨則順延，此外，為降低工程施作對交通的影響，屆時將委由交管人員協助引導行進，以保障用路人的權益及安全。1050913

(中央社)