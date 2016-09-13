一銀盜領案 8國聯軍22人輪番來台

一銀盜領案主嫌安卓斯(中)。(本報資料照片，杜宜諳攝)

一銀盜領案嫌犯潘可夫(右二)及米海爾(左一)。 （本報資料照片，林郁平攝）

台北地檢署偵辦第一銀行盜領案，今日起訴拉脫維亞籍嫌犯安卓斯(Peregudovs Andrejs)、羅馬尼亞籍潘可夫(Niklae Penkov)及米海爾( Colibaba Mihail)3嫌，另對19名已離境的外籍嫌犯發布通緝。

檢方查出，此跨國犯罪集團成員分別來自8個國家，以俄羅斯8人最多，羅馬尼亞6人居次，拉脫維亞3人，法國、澳洲、白俄羅斯、愛沙尼亞、摩多瓦等5國各1人。

此犯罪集團分為「駭客組」、「車手組」與「銷贓組」，檢警掌握至少22人輪番來台，其中17人為負責盜領的「車手組」，安卓斯等3嫌則隸屬於「銷贓組」，負責將盜領款項運出台灣，且安卓斯等3嫌能直接與未到案的藏鏡人商討如何洗錢，被檢警視為集團核心成員。

據調查，隱身幕後的駭客組成功駭進一銀行倫敦分行作為入侵一銀內部網路的跳板，歷經近一個月的測試後，確認可遠端以惡意程式盜領ATM款項，15人車手組即自7月8日起陸續來台並於10日凌晨起分組盜領，安卓斯等7名銷贓組成員則自7月9日陸續抵台。

檢方還查出，犯罪集團見東窗事發後命安卓斯前往宜蘭藏匿，還派出成員雷納斯將新購得的三星手機放在頭城烏石港消波塊，安卓斯接獲指示後前往取出手機，作為與集團首腦聯繫之用。

起訴書指出，涉案嫌犯中，俄羅斯籍8人為貝瑞左夫斯基、柏克曼、曼紐肯、艾迪恩、巴比、拉菲克、洛夫斯基、莎琪蘇娃（女）。

羅馬尼亞籍有6人，分別為米海爾（已到案）、馬立克、賽克亞瑞、維利科羅、烏爾蘇、阿爾謝。拉脫維亞3人：安卓斯（已到案）、約瑟夫、雷納斯。

此外，5國各1人，包括摩多瓦潘可夫（已到案、澳洲維克特、法國保羅、白俄羅斯雅克夫、愛沙尼亞譚恩。

(中時)