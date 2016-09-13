莫蘭蒂來勢洶洶 林智堅視察抽水站、水溝清淤

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為防範莫蘭蒂颱風，造成淹水災情，新竹市長林智堅今日巡視新竹市華江抽水站與中正路水溝，督導各單位加強作業，確保排水設施於颱風期間能夠順利運作，盡最大努力保護市民的生命財產。

林智堅與消防局代理局長李世恭、工務處處長陳炳煌、環保局局長江盛任、香山區長賴榮光、北區區長彭啟峰進行視察，林智堅現場要求各局處加強清淤防災，確保抽水站功能正常，面對來勢洶洶的莫蘭蒂颱風，務必要嚴陣以待。

視察過程，林智堅實際測試華江抽水站與發電機開關，確保停電時正常抽水功能仍可正常運作；此外他也到中正路清溝作業，督責環保局加強清淤易淹水地區。

新竹市中正路水溝上游多家餐飲業者林立，許多商家未確實做好油水分離，油水排入下水道造成油塊堵塞，環保局清溝人員今年清溝作業，至8月底計已清疏1644處，總長158公里，清除污泥達575.72公噸。

環保局特別於颱風來臨前加強清淤，用溝杓挖除淤泥後，再用強壓水柱沖洗，確保水溝通暢。林智堅市長呼籲店家要確實做好油水分離，也提醒環保局要嚴格督導。

林智堅呼籲市民朋友，要提早做好防颱準備，颱風期間盡量減少外出，遇到問題可撥打1999專線，有專人24小時服務。

(中時)