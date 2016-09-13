貴婦麻將賭場隱身東區豪宅 警徹夜埋伏破獲

台北市警大安分局12日晚間破獲位在東區精華地段豪宅的貴婦麻將賭場，當場查獲3女1男賭客，3女都是穿金戴銀不愁吃穿的4、50歲的貴婦，現場並查扣籌碼216萬元。梁姓負責人坦承招攬貴婦打6000元一底、每檯600元的麻將，幾乎天天開桌。警方估算1個月抽頭金近300萬，全案依賭博罪嫌送辦。

警方指出，這處位在敦化南路1段177巷3樓約有5、60坪豪宅內的麻將賭場，屋內裝潢富麗，3個房間各擺放1檯電動麻將桌，另有寬敞的主臥室、客廳、餐廳及雜物間等，因位處北市東區菁華地段，每月租金近6萬元。

約月餘前，梁嫌開始租屋設賭，事先以電話聯繫邀約貴婦級人士前來聚賭，至少要先兌換6萬元籌碼才能坐上賭桌，每將抽頭金就高達9600元。目前因適逢中秋佳節前夕，賭場還會致贈賭客一份高級禮盒。

昨天晚間，埋伏警方發現有多名穿金戴銀的貴婦進入，研判屋內已經開賭，隨即持搜索票前往查緝，果然查獲周姓等3女1男賭客正在豪賭，連同梁姓負責人一併被捕。

警方調查，該賭場每日賭資、抽頭金額龐大，梁嫌採用電腦化管理帳目，每名賭客何時進場開賭、何時結束賭局及兌換多少籌碼，電腦都清楚登載；賭客上桌至少要先兌換6萬籌碼，再依輸贏累計結算金額，以支票或現金支付。

警方從帳冊發現，該賭場會員賭客約30名，大部分是貴婦級人士，有名貴婦一夜就輸了近百萬。周姓等3名貴婦賭客昨日落網後，分局隨即接獲不少來自民意代表和官員的關切電話，顯見她們家世背景不錯，但警方仍依法予以裁罰。

(中時)