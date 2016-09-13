僚氣不改 綠委諷政黨輪替輪假的

行政院長林全今至立法院備詢，自家人仍不給面子，民進黨立委邱議瑩劈頭就問林全，行政院這部車會不會很難開，林全回答「確實很多挑戰」，接著邱議瑩表示，她在地方聽到選民心聲，儘管政務官換人，執行公務的仍是同一批人，公務員官僚心態不改，讓選民都直呼「政黨輪替輪假的？」

邱議瑩也呼應前幾名質詢的國民黨立委江啟臣的質詢內容，點出行政院的預算還是「天下文章一大抄」，讓她在台下都感到不好意思，國民黨以前執政是這樣，民進黨執政還是這樣，公務員心態都「得過且過」。

林全對此表示，「冰凍三尺」，他也希望透過努力在一段時間後會有效果出來，他持續開很多會就是想給閣員想法跟觀念，也給他們壓力讓部屬了解，持續檢討不夠的地方，他也提到，行政效率也跟檢調讓公務員不敢做事有關，比如採購現在都採最低標，因為採最有利標可能被起訴，很多恐懼讓他們不敢做，行政效率問題還很多，努力不會停止

(中時)