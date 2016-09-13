田徑》水中旱鴨子 劉翔慘遭女友消遣

大陸跨欄名將劉翔，在水上卻是個旱鴨子，僅能靠著充氣艇上如小孩般的滑行。(圖/取自劉翔微博)

中國大陸田徑跨欄好手-劉翔，曾在國際體壇掀起一陣狂熱風潮，他也是田徑史上首位囊括奧運(2004年雅典奧運)、世錦賽(2007年大阪世錦賽)、110公尺跨欄世界紀錄(12秒88，後於2012年被美國A.莫里特打破)3項霸主的亞洲田徑選手，雖然曾在國際體壇風光一時，但離開跑道的他在水上卻是個「旱鴨子」，最慘的是他還被女友嘲笑。

劉翔在他個人《微博》上，分享他與女友吳莎到阿米拉海島遊玩的照片，雖然長年橫行跑道的他，卻在水中顯得不大靈光，不僅坐在充氣艇上像小朋友般的滑行，在練習水中悶氣時更被他女友吳莎嘲笑：「大哥！你在水裡有吐氣嗎?怎麼屁股還有泡泡呢?」慘被女友數落的劉翔，也無奈的表示：「(在水中)難以表達的恐懼，感覺被拋棄了！不會游泳還真的無能為力」並就此放話一定要學會游泳。

劉翔在水中練習悶氣，卻被女友吳莎嘲笑。(圖/取自劉翔微博)

劉翔曾於2004年雅典奧運時，跑出12秒91一舉摘下田徑男子110公尺跨欄的金牌，這1金也是大陸奧運田徑史上的首金，意氣風發的他更於2006年洛桑大獎賽時，創下12秒88的成績，刷新當時封塵13年的世界紀錄，但好景不常，爾後數年因為傷勢關係載浮載沉，遂於2015年公開宣布引退。

(中時電子報)