「蒙古大夫」不昏庸 清朝前仍是神醫形象

蒙古醫術在成吉思汗時期大幅擴充和完善，當時可是「神醫」。（達志影像/Shutterstock）

現在經常以「蒙古大夫」一詞來形容庸醫，但實際上，蒙古的醫術在19世紀以前可是享譽世界，透過草原地區橫向的交流，吸收各地的醫術和新知，讓蒙醫在清末以前仍保有「神醫」的名號，直到歐洲興起種族主義後，蒙古大夫逐漸變成「貶義詞」。

據澎湃新聞網報導，蒙古醫術大量吸收漢族、藏族、突厥人和穆斯林的醫療知識，在史冊上實際是醫術精湛的大夫，蒙醫保留了其原有草原地區方式，像《元史》記載，成吉思汗（1162-1227）西征途中，曾遇將領遭受重傷而採用草原療法，將其放入牛腹中痊癒。然而在蒙古帝國建立後，增設醫官和推廣教學，並開始蒐集各地材料並撰寫《大元本草》等醫療用書，吸收波斯、阿拉伯地區知識。

蒙古醫書對後來中國醫學影響甚深，著名《本草綱目》就曾引用薩德彌實編著的《瑞竹堂經驗方》，其中以獸皮包裹治療外傷之法，到清代之後廣為人知。清代皇室對於蒙醫的重視，不但擴展了蒙醫的影響力，也吸納了許多藏族醫學的精華。漢族士大夫更是透過文字為他們添增了神醫的傳奇色彩，這些傳奇亦影響來華學醫的俄羅斯學生，這批的俄國留學生大量跟隨蒙古醫生學習醫術並帶回母國成書應用。

但自從19世紀歐洲興起「種族主義」後，利用社會達爾文主義（Social Darwinism）將「蒙古人種」（Mongoloid）置於高加索人（Caucasoid）之下，加上1866年新命名遺傳性智能障礙症-唐氏症（Down Syndrome），又被稱為「蒙古症」，以及「蒙古黃禍」（Yellow Peril）的政治論調，讓蒙古的名聲被刻意地「醜化」。20世紀初的西方小說和漫畫作品更是將蒙古人貼上「野蠻、落後和非科學」的標籤，在反滿革命時期重新傳回中國，讓蒙古大夫從神醫跌落為「庸醫」的代名詞。

(中時電子報)