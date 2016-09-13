江蕙封麥滿一年 下台後淚坐階梯影片首曝光

江蕙去年9月13日完成演唱會後，正式封麥。（圖／中時資料照片）

陳子鴻分享江蕙最後一場演唱會下台痛哭畫面。（圖／取自陳子鴻臉書）

江蕙分享黃義雄替自己擦淚照片。（圖／取自江蕙 Jody Chiang臉書）

台語天后江蕙去年9月13日在高雄巨蛋唱完最後一場「祝福」演唱會後，便把從小到大她賴以維生的麥克風放進水晶盒，正式宣告封麥，今(13日)逢江蕙封麥一周年，稍早製作人陳子鴻首度公開江蕙當時下了舞台後的幕後畫面，可見她難過哭坐在階梯上面，頻頻拭淚，讓粉絲好不捨。

陳子鴻剛剛在臉書說：「一年了！那天我們捕捉到二姊封麥下台後的畫面，一年後的今天再看到，心中還是很不捨。」並分享江蕙當時下台後，沒急著換裝，而是拿著衛生紙坐在階梯上拭淚，畫面令人心疼，網友也說：「時間過的真快一年了，非常非常的不捨，也非常的想念」、「所以是祝福 DVD、BD，快要發行的時候到了，期待」。

而江蕙稍早也在臉書分享一年前畫面，她感嘆日前過世的恩人黃義雄，當時還替下台後噴淚的她細心擦淚，說：「9月13日，去年的今天，我封麥走下舞台，到了後台，第一眼看見您，再也忍不住，淚崩了，您用那父親般的雙手，將我的淚水擦乾。現在，您離開了，我會用力的把眼淚收起來，不讓您看到我傷心的樣子。因爲您說，看我難過，您會比我更難過，要我堅強勇敢面對，已經決定的事。」

江蕙說：「親愛的黃桑，再也不會有人讓您生氣了，您在電話中，告訴我生氣的原因，我好心疼您，年記這麼大了，還要呑聲忍氣！請放下這一￼切，好好休息吧。」

(中時電子報)