田徑》協會開臨時理事會 蔡辰威可望點頭續留

中華田協開臨時理事會決定慰留理事長蔡辰威，秘書長王景成落淚表示，如果理事長不續留，他將同進退。(中華田協提供)

中華田徑協會13日召開臨時理事會，35位理事32人出席，會中所有理事決定全力慰留現任理事長蔡辰威，據了解，蔡辰威留任的機率頗高，也將領導田協直到明年底改選為止。

蔡辰威9月10日提出辭職。(黃邱倫)

教育部體育署長何卓飛與中華奧會主席林鴻道受邀列席，除了蔡辰威外，卓桌清龍與郭志恆請假，其餘32位理事都出席。

中華田協7年來在蔡辰威理事長領導下於國際賽屢創佳績。(黃邱倫)

前理事長、現任副理事長蔡特龍表示，蔡辰威自從2009年接任理事長之後，選手們7年來在各項國際比賽總共拿到27金、30銀、56銅，43項52人次改寫全國紀錄。

中華田協7年來在國際賽表現出色，選手屢破全國紀錄。(黃邱倫)

其中最出色的就是2011年亞青錦標賽勇奪6金，2012年倫敦奧運男子鉛球張銘煌進入最後12強，以及2016年里約奧運7人取得參賽資格。

蔡特龍強調，雖然今年里約奧運的成績不盡理想，但蔡理事長任期內贊助了協會行政費用1450萬元，發放選手破紀錄獎金、獎助學金與教練獎勵金超過412萬元，這種出錢出力的理事長要到哪裡找，外界批評的言論太過偏頗，協會所有理事、教練和選手都替他抱屈，並且深感不捨。

何卓飛親臨會場向每一位理事致意，署長對於蔡理事長長期的貢獻及田徑協會的努力深表感謝，可惜部分民眾的批評言論對有這麼大貢獻的蔡理事長實在是不公平，最後何署長哽咽請求全體理事全力慰留蔡理事長。

林鴻道肯定這次中華台北代表隊的表現，達標選手數最多，列全世界50名，四分之一強也是進步，但是社會氛圍奇異，汙名化的批鬥，使長期在貢獻體育的蔡理事長心灰意冷，改革是需要的，希望專業提供意見而非毀滅性的批判。呼籲全體理事務必慰留理事長，全體田徑要繼續打拼。

秘書長王景成落淚表示，「蔡理事長這些年來完全授權給我，要錢有錢、要人有人，不論教練或是選手想要什麼，只要合情合理絕對支持，這些事情所有理事都看在眼裡，大家排除萬難出席這次臨時理事會，希望能夠感動他，倘若蔡理事長堅持辭職，那麼我也將與他同進退。」

(中時電子報)