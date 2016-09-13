方相舞蹈團流沙箋 新生代刻畫肢體語言
方相舞蹈團年度創作展「流沙箋」將於24日晚上7時30分在新莊文化藝術中心登場。由多位新生代年輕編舞家創作，在舞台上刻畫肢體的動人詩篇。
新北市政府文化局表示，「流沙箋」是2016年方相舞蹈團轉化為創作平台的第二支舞蹈創作。邀請燕樹豪、楊敬明、葉秋鳳、張筱楓等新生代年輕編舞家，舞碼讓外界耳目一新。方相舞蹈團長羅（女英）芳今天表示，舞者有許多的藝術學校大學生，以及畢業的舞者，表現出新的朝氣活力。
「流沙箋」的創作企圖，希望藉形體自由流動的揮灑，印染成在舞台上的絢爛。在時間、舞台、舞者與創作間，形成微妙的流動關係。
市政府文化局表示，「流沙箋」於9月24日晚上7時30分在新莊文化藝術中心演出，喜好舞蹈藝術的民眾，可在兩廳院售票系統購票欣賞。
方相舞蹈團成立於民國80年，是一群熱心於舞蹈藝術且學有專精的舞蹈教育者組成。現任團長羅（女英）芳是資深舞蹈工作者，舞團於94年至103年，連續10年獲新北市年度舞蹈類「傑出演藝團隊」榮譽。
舞團自2005年開始，以傳統元素為養分基礎，呈現出舞蹈藝術的創新與融合，一方面有舞者在舞蹈藝術表現更上層樓，另一方面，在培養創作人才上齊頭並進。1050913
(中央社)
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