墾丁今晴空萬里 遇颱風攪局爆退房潮

因應颱風莫蘭蒂發布陸上警報，豔陽高照且風平浪靜的墾丁南灣沙灘也拉起封鎖線，禁止遊客進出。（周綾昀攝）

近期因陸客來台縮減，觀光勝地墾丁的旅宿業者，全寄望在中秋連假能夠彌補暑假慘淡的生意，但強颱莫蘭蒂襲台，今日早上發布陸上颱風警報，讓墾丁南灣罕見的出現艷陽卻無遊客的狀況，飯店與民宿業也接連接到退房電話，大嘆，雙倍期待加倍失望。

根據中央氣象局資料，因強颱莫蘭蒂報到，今日晚間至明日，恆春半島有局部豪雨或大豪雨，預測明日清晨6時至中午12時，瞬間最大陣風12至15級，讓即使今日上午天氣晴朗的墾丁，也遭遇退房潮。

「旅宿業者都說9月就看這3、4天的收入，沒想到卻遇強颱攪局。」福華協理吳炫東嘆一口長長的氣，他說，由於連續假期房價較平時飆漲1倍，退1間等於退2間的損失，今日至少有4成的房間被退訂，還陸續接到電話取消今明的住房，粗估2天損失至少3、400百萬元。

吳炫東指出，不少房客打電話詢問墾丁天氣，雖再三保證是豔陽天，但遊客仍打退堂鼓，只能寄望15日颱風遠離，留給台灣觀光業一口飯吃。

而南灣沙灘因陸上警報插上紅旗拉起封鎖線，少見的烈日當頭且浪小，街頭卻冷清清，陽傘與香蕉船等生財工具，都已用帆布蓋好綁妥，陳姓水上活動業者無奈的說，只能詢問零星到訪的遊客，有沒有興趣到對面的山頭騎沙灘車，填補連假卻不能營業的收入缺口。

(中時)