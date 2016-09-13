蔣智賢右手不適 王勝偉先發守三壘
中信兄弟13日在新竹球場交手義大犀牛，目前以30轟暫居聯盟全壘打王的蔣智賢，賽前因右手不適，此戰高掛免戰牌，先發三壘手改由王勝偉擔任，這也是他本季首度守三壘。至於陳江和11日在比賽中遭觸身球擊中，經診斷後確定為右手拇指骨折，預計休養6周，兄弟13日將他降二軍，張志強升一軍。
上周日兄弟與洲際球場交手Lamigo桃猿，蔣智賢就出現右手不適的狀況，因此他以先發指定打擊身份上陣，未上場守備，13日交手義大犀牛賽前，蔣智賢右手仍不適，沒有被排進先發名單中，蔣智賢表示，就是有點不舒服，先休息一下看看狀況會不會好轉。
因陳江和上周日在比賽中被王溢正的觸身球砸中，目前因右手拇指骨折進入傷兵名單，此戰蔣智賢也無法上場，兄弟改排王勝偉「代班」三壘手，游擊手由潘萣翔擔任。王勝偉去年曾以三壘手身份出賽33場，本季則是首度守三壘。
(中時電子報)
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