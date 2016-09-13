台日學生聯手 3D列印打造風力發電機

台科大機械系生赴日本大阪工業大學參加2016風力發電國際專題研習營，事先體驗未來國際化的實作環境。（台科大提供）

台灣科技大學機械系學生今年暑假前往日本參加風力發電國際專題研習營，與大阪工業大學機械系學生混合組隊，利用3D列印設計風力發電機，親手打造風機葉片、基座、集風罩等精密設備，在有限材料下合力完成跨國專題。

這次「2016風力發電國際專題研習營」中，台科大與大阪工業大學各派15名學生參賽，每個團隊需要合作製作出風力發電機。台科大校長廖慶榮表示，透過國際專題研習營隊，從設計、製作和組裝完成機械工程專題競賽，學生可以事先體驗未來國際化的實作環境。

台科大機械系教授陳炤彰說，派學生赴日前，特別邀大阪工業的機械系教授川田裕來台灣，對台科大學生進行短期授課，增加學生有關風力發電機的基礎知識。

台科大表示，在競賽過程中，由於受風面風力會造成振動及偏心問題，而影響發電效率，因此組裝集風罩與風機本體成為每個團隊的難題，不過最後他們都順利完成風力發電機的骨架結構與集風罩，並送至風洞進行測試競賽，進行兩款葉片設計的測試及驗收發電效率，最後還以英語完成簡報。

台科大機械系學生江忠穎指出，透過研習營觀察到日本學生做事嚴謹、思緒縝密，且工廠非常重視防護安全；台灣學生則是實作表現較優，如製作過程中，一個發電機的基座與葉片位置須修正，台生迅速動手解決問題，日生則需要較多時間思考。

台科大機械系大四吳睿騰則說，雖然從來沒有做過風力發電機，但之前在台科大經常接觸設計及加工，基礎實作能力很扎實，與日本學生團隊合作也激出許多創意火花；另外，他發現台科大學生普遍英文程度較日生好，可以流暢的團隊溝通，而日本學生遇到困難堅持不懈的精神很值得台生學習。

(中時)