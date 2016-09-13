美B-1B戰轟機飛越南韓 向北韓示威
美B-1B戰轟機飛越南韓 向北韓示威
王嘉源／綜合報導
北韓9日進行第5次核試爆，導致朝鮮半島緊張情勢升高後，美國13日上午從關島出動2架B-1B「槍騎兵」戰略轟炸機，飛越南韓上空，藉此向北韓進行武力示威，同時展現美國與盟邦南韓團結一致。
在南韓空軍F-15K和美軍F-16戰機的護衛下，這2架B-1B轟炸機從東向西低空飛越南韓烏山空軍基地，該基地位於南韓首都首爾南方約40公里，距分隔兩韓的非軍事區則有77公里。
韓美聯合軍司令官文森特·布魯克斯（Vincent Brooks）和南韓聯合參謀本部議長李淳鎮在烏山空軍基地舉行記者會。布魯克斯表示，「美國保護同盟國的意志不會變，為實現這一目標，我們將會進行階段性作戰。我們會像今天所看到的那樣，持續展現我們的航空力量，還會推進部署薩德系統。」
這2架轟炸機並未在烏山基地降落，飛越南韓上空後即離去，返回關島安德森空軍基地。美軍原訂12日派遣轟炸機飛越南海，但因關島天候惡劣側風過大，戰機難以起飛而延遲。
美軍8月宣布在關島部署B-1B轟炸機，以取代原先的B-52。一旦朝鮮半島發生緊急情況，關島將成為美軍增援基地。與B-52相比，B-1B可進行更為高速且低空的飛行，還具有最新的精準攻擊能力。從關島到朝鮮半島只需約2小時。
(中時)
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