海事船舶展登場 MIT潛艦模型曝光

配合國艦國造政策，中鋼開發製造海軍軍艦所需的HSLA-80鋼板。（柯宗緯攝）

台灣首屆「海事船舶暨國防展」明起在港都登場，MIT國造潛艦模型首度曝光，展現國防自主、國艦國造實力及決心。台灣區造船工業同業公會理事長韓碧祥直言，以台灣當今造船技術及國防科技，絕對有能力，只要政府有決心，應該10年就可以做出來。

韓碧祥認為，40年前技術與現在不能相比擬，就像電視從黑白進步到彩色，台灣民間造船技術大躍進，萬事俱備只欠東風，只要有錢跟技術，絕對做得出來，當然也要政府力挺，畢竟國防要靠自己，不能靠別人，「台灣雖是小辣椒，但挺嗆的！」

他表示，國艦國造、國產潛艦，可展示國防實力，但潛艦發展每個國家不同，當中涉及國防機密，不論是製造柴油潛艦或是核能潛艦，皆要考量作戰需求，而非跟國外相比。

中鋼早為潛艦國造量身定做鋼板，供應船體材料。中鋼技術副總何燦穎指出，中鋼投資20多億建置直接淬火設備，開發超高強度（80-100公斤級）結構用鋼，其中海軍潛艦所需HSLA-80鋼板，可耐超低水溫達零下84度C，明年起將先供應第三代新艦艇。

海事展在高雄展覽館登場，原定14日開幕，但受颱風影響，延期一天，活動至18日止。主題橫跨國防、船舶機械、海事工程、綠色綠能、通信航儀等。台灣今年8月成立潛艦發展中心，此次也打造規劃中的國造潛艦模型在海事展首度曝光。

(中時)