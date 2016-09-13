海事船舶展登場 MIT潛艦模型曝光
台灣首屆「海事船舶暨國防展」明起在港都登場，MIT國造潛艦模型首度曝光，展現國防自主、國艦國造實力及決心。台灣區造船工業同業公會理事長韓碧祥直言，以台灣當今造船技術及國防科技，絕對有能力，只要政府有決心，應該10年就可以做出來。
韓碧祥認為，40年前技術與現在不能相比擬，就像電視從黑白進步到彩色，台灣民間造船技術大躍進，萬事俱備只欠東風，只要有錢跟技術，絕對做得出來，當然也要政府力挺，畢竟國防要靠自己，不能靠別人，「台灣雖是小辣椒，但挺嗆的！」
他表示，國艦國造、國產潛艦，可展示國防實力，但潛艦發展每個國家不同，當中涉及國防機密，不論是製造柴油潛艦或是核能潛艦，皆要考量作戰需求，而非跟國外相比。
中鋼早為潛艦國造量身定做鋼板，供應船體材料。中鋼技術副總何燦穎指出，中鋼投資20多億建置直接淬火設備，開發超高強度（80-100公斤級）結構用鋼，其中海軍潛艦所需HSLA-80鋼板，可耐超低水溫達零下84度C，明年起將先供應第三代新艦艇。
海事展在高雄展覽館登場，原定14日開幕，但受颱風影響，延期一天，活動至18日止。主題橫跨國防、船舶機械、海事工程、綠色綠能、通信航儀等。台灣今年8月成立潛艦發展中心，此次也打造規劃中的國造潛艦模型在海事展首度曝光。
(中時)
關鍵字：海事船舶暨國防展
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。