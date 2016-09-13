人安助陣街友 五金組裝工月領23K

53歲的阿翰和54歲的阿基，接受安置入住人安彰化平安站，在輔導訓練後不到半年即謀職成功，月底正式上班。（謝瓊雲攝）

53歲的阿翰和54歲的阿基，接受安置入住人安彰化平安站，在輔導訓練後不到半年即謀職成功，月底正式上班。（謝瓊雲攝）

人安基金會長期服務並協助街友、單親媽媽和弱勢婦女等清寒人士，彰化平安站在秋節前夕舉辦慶中秋活動，與300名服務對象提前過節；現場結合彰化就業服務中設攤釋出100份派報、舉廣告牌等零工機會，助其就業自立，重返社會。

街友變型男、謀職不困難。站長蔡文豪說，53歲的阿翰和54歲的阿基，分別在4月、7月入住，接受人安和就業輔導員的協助，成功媒合工作機會，月底將至彰化市某汽車零配件五金工廠擔任組裝員，日領1050元，每月收入約計有23K。

人安公關暨社會資源部副組長連雅婷說，站內提供防飢、防寒、防病、工作轉介、心靈輔導等服務，在滿足基本生活需求免於飢寒後，亦要求接受安置入住者注意自我清潔衛生、餐後自己洗碗，進而輔導他們團體生活互動與溝通應對，並協助理髮、提供服飾等外型打理，增加謀職面試成功率。

蔡文豪說，贈送給每名服務對象的就業包內，除了柚子與月餅等應景禮品，還有毛巾、漱口水、襪子、履歷表等謀職必備用品；另有一件多功能反光雨衣，雨衣攤開後可當成防潮地墊、簡易帳篷，避免街友露宿街頭時因潮濕生病。藉由服務與輔導，目前站內安置8中已有3人獲得穩定就業機會。

(中時)