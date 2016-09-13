打到球手會痛 大谷翔平再創日職球速紀錄

大谷翔平12日對戰歐力士飆出164公里的火球。(美聯社資照)

日職火腿隊「二刀流」 大谷翔平今（12）日在主場大戰歐力士隊，大谷在3局上對戰歐力士糸井嘉男投出164公里速球，再創日職最快球速紀錄！

其實大谷首局登板已經開始飆速了！面對歐力士第3棒吉田正尚投出160公里速球；3局上，他對上糸井嘉男的第1球就是164公里，雖被糸井嘉男打出2打點安打，但是他站上壘包時痛得甩甩手。

大谷不止飆速、後來他也搭配130公里的慢速球，使得他前4局投球的快、慢速差達到34公里；火腿在4局下扳回2分追平比數，大谷在第6局登板時，投了5球感覺右腳不適，趕緊退場休息，他用87球投5局被打4安打、失2分，送出9次奪三振。

今年6月5日大谷翔平對戰巨人隊曾經丟出163公里速球創下日職紀錄，9月7日對戰羅德隊也有1球163公里，今（12）日他再度改寫自己的球速紀錄。

(中時電子報)