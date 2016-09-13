莫蘭蒂颱風來襲 屏東14日停止上班上課
強烈颱風莫蘭蒂來襲，屏東縣政府宣布，恆春半島枋山、車城、牡丹、獅子、滿州、恆春6鄉鎮13日晚間停止上班、停止上課；屏東縣全縣14日停止上班、停止上課，縣府也呼籲民眾做好防颱準備。
交通方面，屏東客運14日全面停駛；台鐵屏東線及南迴線 13日午夜24時前各級列車正常行駛；東琉線交通船包括公營船和民營船，都在13日下午停駛。
霧台鄉台24線路段臨45便道（阿禮及吉露部落）13日中午起實施預警性封閉；德文路27.6k、37k處邊坡坍方歷史災點，及台9線南迴公路447k至460k森永至草埔、460k至471k伊屯至新路等路段，待入夜後視風雨狀況研判是否實施預警性封閉。
霧台鄉谷川、霧台、神山、大武、佳暮、阿禮等部落居民自行提前預防性撤離，總計245人，分別下山依親。山川琉璃吊橋14日及15日均暫停開放，將視後續狀況再另行公佈開放時間
牡丹水庫於13日11時起調節性放水，每秒40立方公尺，將視進水量情況調升放水量，請下游民眾注意安全並遠離河床，也禁止遊客進入水庫參觀。
(中時)
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