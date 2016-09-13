美是否升息增不確定性 港股收小黑

路透社報導，香港股市今天收盤時抹消了早上的漲幅，以下跌作收。有些投資人利用短暫的反彈減少持股，主因美國貨幣政策的不確定性揮之不去。

恆生指數下跌0.3%，報23215.76點，恆生國企股指數下跌0.9%，成為9571.06點。

昨天港股下跌幅度超過3%，創7個月來最大單日跌幅，主要是因為投資人擔心美國聯邦準備理事會（Fed）最快可能下週宣布升息。

但這些憂慮在聯準會理事布蘭納（Lael Brainar）的談話後稍解。布蘭納說，在升息前，她希望見到美國消費支出增強的傾向，以及通貨膨脹加速的證據。

但投資人的信心仍很脆弱。

瑞士銀行集團（UBS）策略師魯文傑指出，股市有進一步回跌的風險。他形容港股最近數週的漲勢「脆弱」，只是「資金行情」。港股這波漲勢主要得力於中國大陸投資人資金湧入。

魯文傑在他最新的策略報告中說：「我們認為未來1到2季，由於美國聯準會的說法會轉為較趨鷹派，全球投資人可能不再積極在新興市場追求收益率/融資套利交易，因此將出現下行風險。」

今天香港的大多數類股下挫，其中原料類股領跌。（譯者：中央社簡長盛）1050813

(中央社)