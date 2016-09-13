中橫大禹嶺至太魯閣入夜預警性封閉

強烈颱風莫蘭蒂逼近，公路總局公告今晚9時起，台8線中橫公路大禹嶺至太魯閣路段，實施預警性封閉，不過會視現場雨量機動調整。

公路總局表示，中橫公路大禹嶺至太魯閣路段，因尼伯特颱風侵襲，沿線尚有部分災害路段未完成復建工程，氣象預報今日晚間至明日整天山區道路會有強降雨，為顧及用路人行車安全，及配合太魯閣國家公園封園，今晚9時起車輛只出不進，11時完全封閉。1050913

(中央社)