颱風逼近 嘉義3大學14日停課

強烈颱風莫蘭蒂來勢洶洶，國立中正大學及嘉義大學、私立南華大學顧及中秋節連假學生返家安全，先行宣布明天停課。

嘉義這3所大學的學生明天停課，而行政人員及老師，則需依據嘉義縣市政府的停班決定。

颱風期間，嘉義縣政府宣布，東石漁人碼頭、布袋遊艇港及竹崎公園天空走廊暫停開放，禁止遊客進入。

另外，布袋鄉公所原於14日至17日舉辦的嘉義秋囍文化節，也因颱風影響，延期舉行。原訂14日在阿里山森林鐵路竹崎車站舉行的全國古蹟日開幕活動，同樣因颱風影響，而延期舉行。1050913

(中央社)