鬧內訌 盧森堡外長要匈牙利脫歐

我要評比

因為不滿匈牙利的難民、新聞自由等政策違反基本價值，盧森堡外交部長艾索柏恩認為，應該將匈牙利逐出歐盟。

德國世界報（Die Welt）今天刊出艾索柏恩（JeanAsselborn）的專訪，他在訪問中將矛頭指向匈牙利。他表示，無法接受歐盟的基本價值遭到嚴重損害，任何建立圍牆阻絕難民，或是傷害新聞自由與司法獨立的國家，都應該被排除在歐盟之外，以捍衛歐盟凝聚力與基本價值。

他指責匈牙利以對待野生動物的方式對待難民，他更指控匈牙利總理奧班（Viktor Orban）無法在匈牙利境內展現歐盟捍衛的價值觀，將歐盟置於麻煩漩渦。

艾索柏恩指出，匈牙利的作法是不能被接受的，如果歐盟能夠變更規章，驅逐無法實現歐盟基本價值的國家，對歐盟將是有益無害的。

歐盟條約中並未有驅逐會員國的相關規範，但會員國若是嚴重損及歐盟價值，在其餘會員國無異議同意下，可以暫時中止。

除了英國以外的歐盟其餘27國領袖將在16日召開非正式領袖會議，商討英國脫歐、難民等議題。在會議召開前夕，艾索柏恩的這番言論讓歐盟各會員國家的矛盾搬上檯面。

對於歐盟的難民政策，匈牙利當局一直多所批評，並在邊境設立圍牆阻絕難民。為了對抗歐盟難民政策，奧班不惜訴諸公民投票，公投預計在10月2日舉行。1050913

(中央社)