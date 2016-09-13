背孩工 湖北大峽谷景區新職業月入逾萬

我要評比

中國大陸湖北省恩施大峽谷景區出現一個新職業「背孩工」，他們一大早拿著背簍，守在山道、懸崖峭壁間，等待「小遊客」。旅遊旺季時，每人每月平均收入人民幣3000元（新台幣1.5萬元）。

綜合中新網、網易新聞等媒體報導，「背孩工」或稱「背簍工」，根據山的大小和陡峭程度來收取費用，景區有4座大山，背小孩每座山收費80元，4座山8.5公里，全程下來約320元。

因為小孩用背簍背的價錢，遠遠低於坐轎子價格，不少帶著小孩的遊客願意選擇「背孩工」背自己的小孩過陡峭的山路。

寒假、暑假等旅遊旺季時節，由於旅遊的小孩多，「背孩工」供給遠不足於需求，所以一些轎夫、開小店舖的村民，也會加入「背孩工」的隊伍中。

「背孩工」一天下來，收入好的可以達到300元至500元。天氣差遊客少時，背孩工甚至空手而歸，沒有收入。

背孩工人均每個月可以達到2000元到3000元。旅遊旺季5月至8月，每人每月平均3000元，一年收入可達萬元以上，成為當地村民願意做的一份新職業。1050913

(中央社)