颱風逼近 地景藝術節活動暫停

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颱風莫蘭蒂逼近，桃園地景藝術節今、明兩天活動暫停，交通接駁車停駛，部分作品將暫時拆除。

桃園市文化局表示，今天展場配合防颱準備，有關新屋展區作品，「永生海」作品將留置現場，關閉出入口並拉上封鎖線，禁止民眾進入參觀；「島嶼製造、溢遊地景 」、「旗幟計畫」、「帶我走」、「海客聲音」、「穿越」作品暫時拆除，災後再行恢復設置。

「福求花」現有作品的骨幹會留置現場，上方花瓣部分進行拆解，災後復原，「哨所包裹計畫」四周涵蓋魚網的部分，會使用角材（橫槓）、鋼釘加強其穩定，並與牆面完全契合，作品全區會拉上封鎖線。

「築沐」、「書寫計畫」及「石滬人」留置現場，作品全區會拉上封鎖線；「多謝多蟹」加設抗風繩及置重；「破浪」、「TACO老師」前端底部加強沙包固定。

文化局說，八德展區作品，包括「青蛙王子」裝置加強固定、作品說明牌拆除；「島嶼製造」、「溢遊地景」、「世大運綠雕作品」現地加強固定。1050913

(中央社)