恆春民謠節開跑，旭海海祭打頭陣

今年恆春民謠音樂節由牡丹鄉旭海部落出發，斯卡羅族服飾帶有濃濃的卑南族風，在以排灣族為主的屏東縣原住民中非常特別。（潘建志攝）

今年恆春民謠音樂節由牡丹鄉旭海部落出發，舉辦在牡丹灣沿岸流傳百年，祈求平安豐收的海祭祭典。（潘建志攝）

2016恆春民謠音樂節開跑！今年主軸是「民謠跨族群．交響台灣情」，首場活動由牡丹鄉旭海部落出發，舉辦在牡丹灣沿岸流傳百年，祈求平安豐收的海祭祭典。旭海部落為多元族群融合，海祭已和台東、花蓮的阿美族及卑南族祭典大不相同。

近年來因阿塱壹古道聞名的旭海部落，以阿美族及斯卡羅族（排灣化的卑南族）為主，後來陸續有馬卡道族、客家人、閩南人前來開墾，族群融合也形成當地獨特的文化，其中最特殊的海祭，已中斷50年，近3年來才逐漸復興。

旭海族人靠海為生，因此於中秋節前後會在沿岸舉辦海祭，感恩天地神靈，祈求平安豐收。祭典融合阿美族漁撈文化與閩南人水仙王信仰的洗港、祭江，舉辦划竹筏、撈魚苗、拋網捕魚、歡愉歌舞等儀式，緬懷祖先的艱辛，也感念前人傳承的海上技能。

今年恆春民謠節16日開跑，上午10時至12時舉辦海祭祭典，晚上5時至9時在旭海遊客中心舉辦海祭音樂會。今日上午舉辦記者會，族人穿著傳統服飾載歌載舞表演，社區理事長潘旭鴻說，旭海目前有200多名長住居民，多元族群融合成的文化非常特別，歡迎當天大家一起來歡慶。

文化處長吳錦發表示，恆春半島複雜族群文化是人類學的寶庫，跨族群也讓民謠音樂內涵更豐富。今年恆春民謠音樂節和國立台灣交響樂團、長榮交響樂團、日韓音樂團體、音樂劇編導與時尚設計師跨族群跨領域合作，詳情可上恆春民謠音樂節官方網站查詢。

(中時)