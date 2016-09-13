颱風來襲 林佳龍視察坪林森林公園抽水機
因應強颱莫蘭蒂來襲，台中市長林佳龍今日前往太平區坪林森林公園關心抽水機防汛整備進度！林佳龍說，他期盼颱風「過門不入」，但也必須做好防颱準備才能降低災損；今年水利局添購10部6英吋中型抽水機、30部3英吋抽水機等設備，可望提高第一線排水機動性。
林佳龍在水利局長周廷彰的陪同下，前往坪林森林公園視察移動式抽水機防汛整備進度，並由周廷彰對各項防颱準備簡要說明，現場也啟動抽水機確認機器運作狀況。
林佳龍表示，期盼這次颱風過門不入，但唯有做好防颱準備才能讓災害發生降至最低；台中市是水環境豐富的城市，若治水得宜水資源就是項資產，若做不好則是場災難，這次颱風即將來襲也是一場體檢，盼所有災害防救完備做到無災。
「水利為良心工程，也是市府施政重點！」林佳龍強調，雖然各項水利設施經費很高，但對於易淹水地區，必須要以最快的速度將抽水機派到現場；去年動支市長第二預備金增購中小型抽水機提高機動性，市府無論防洪、治水或親水環境的營造均積極投入。
水利局長周廷彰指出，該局備有1萬4000包，各區公所也備有1萬4000包，共計2萬8000包的沙包；各區公所在汛期前，皆備有300包以上沙包存量；該局所管轄的34座71水門，及公所代管9座55門水閘門都已完巡檢及維護，將颱風災害損失降至最低。
(中時)
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