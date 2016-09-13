8年級生鍾少文棄升學自行創業 設計木工精品
家住屏東21歲的鍾少文因對木工有興趣，高中畢業後並未選擇升學，而是開始設計製作精品木工。在他的巧手下，鋼筆、美工刀、項鍊、筆座等都由木頭製成，每件作品都獨一無二，充滿木頭溫潤感。他說，希望讓國人看見台灣木之美，體會木頭的溫暖。
鍾少文因父親從事奇木藝品行業，從小耳濡目染，高中選擇就讀家具木工，畢業後也決定從事木藝品創作。和父親做大型作品不同，他喜歡小巧精緻的藝品，2年前決定自行創業，開始製作各項木頭精品。
相較於其他木工坊多使用廉價的進口木，鍾少文的木材都是採用台灣的高級漂流木，像是黃連木、紅櫸、紅豆杉、龍柏等，再依配件打造出各項精品。由於是純手工製造，每項作品都要花4小時到1天製作，也展現出獨一無二的木頭紋理，非常精緻。
不過也因此產品價格並不便宜，要價1千至數千元，高單價產品在經濟不景氣的年代，銷售並不容易。他利用假日到高雄的駁二擺攤，曾經1個月1件產品都未賣出，他坦承「非常難熬」，因為沒有收入，就很難繼續支撐創作理念。
他因此求助於屏東大學創新育成中心，學習創立品牌、成立公司、智慧財產權、財務會計等相關知識，及品牌行銷，拓展通路等技巧。他說，就讀社會大學選擇不一樣的道路，雖然並不好走，但他會堅持理想，希望未來能讓更多人看到他的作品，認識木頭之美。
(中時)
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