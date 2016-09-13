中秋節如何吃　營養師3大法則

雙和醫院營養室組長莊世玟介紹中秋節月餅、烤肉，如何吃得更健康。（葉書宏攝）

莊世玟提醒市面的日韓烤肉醬因配方不同，熱量有時比普通烤肉醬高5成至1倍。（葉書宏攝）

中秋烤肉把握「四少一多」原則，四少就是少油、少糖、少鹽、少膽固醇，一多則是多青菜。（葉書宏攝）

中秋節將至，民眾會吃月餅、烤肉應景，雙和醫院營養室組長莊世玟提醒，市面的日韓烤肉醬因配方不同，熱量有時比普通烤肉醬高5成至1倍，只要記得「用飯換月餅」、「四少一多烤肉法」、「水果大一半，小一個」三大法則，就可以安心歡度佳節。

中秋節不吃月餅好像沒有過節氣氛，莊世玟說，廣式月餅的特色為重糖輕油，皮薄餡軟，主要是以麵粉、蛋、奶油、豬油、糖做為外皮材料，為了讓香氣誘人、餡軟滑潤，大多搭配豬油扮或內餡。

月餅的糖、油用量很高，屬於高熱量的食品，1個200克廣式月餅熱量850大卡，1個50克廣式小月餅250大卡，1個60克蛋黃酥約250至300大卡，1個70克綠豆凸260大卡；半碗飯熱量相當於廣式月餅七分之一、廣式小月餅二分之一、蛋黃酥二分之一、綠豆凸二分之一。

莊世玟強調，廣式月餅每天不要超過四分之一個，將每個月餅切成8小塊，淺嚐即可，活用食物交換的技巧，用飯換月餅，酌量攝取，才不會破壞過節興緻。

中秋烤肉要把握「四少一多」的健康原則，四少就是少油、少糖、少鹽、少膽固醇，一多則是多青菜，以肉串方式，一口肉一口菜，不油不膩。另外，有些日韓系的烤肉醬熱量以及鹽、糖含量有時比普通烤肉醬高5成至1倍。

莊世玟說，吃水果不止糖尿病人要控制食用量，怕胖民眾更要節制，國人每日水果量是2份，四瓣柚子就是一次的水果量，其餘的如紅柿、水梨、蘋果、桃子等則把握一次「大一半，小一個」的原則（一個如拳頭大小），注意三大法則就可以快樂安心歡度中秋。

(中時)