澎湖可感受颱風威力 應變中心1級開設

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颱風莫蘭蒂進逼，澎湖可感受到颱風外圍逐漸增強的風力，澎湖災害應變中心13日晚上7時提升至1級開設，縣府籲請全民做好防颱準備，以免造成災害，減少損失。中央社澎湖傳真 105年9月13日

颱風莫蘭蒂逼進，澎湖已可感受到颱風外圍逐漸增強的風力，澎湖災害應變中心今天從白天至晚上7時，由3級提升至1級開設，縣府籲請全民做好防颱準備，以免造成災害，減少損失。

颱風莫蘭蒂來勢洶涵，外圍環流進逼，澎湖轉吹北風，海域吹起7級的陣風，海上可見白浪淘淘，並有持續增強趨勢，不少在附近海域作業的船隻停止作業，先行返航避風，海上交通船與貨輪也在昨天中午提提前返航。

澎湖今晚在中正路鬧區舉辦的涼傘體驗活動，也因颱風影響，宣布取消，縣內獨居長者的用餐停送14日和15日兩天，也趕在颱風前夕，送乾糧至長者家中備糧食用。

澎湖縣政府表示，颱風莫蘭蒂來襲，正值中秋連續假期，對民眾返鄉、出遊或從事戶外活動將造成影響，更應留意颱風動態，預為因應，多一分防颱準備，才能少一分災害的損失。1050913

(中央社)