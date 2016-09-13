強颱近 黃健庭探視尼伯特安遷戶
強颱莫蘭蒂來襲，台東縣長黃健庭今天特別檢視台東區域排水工程設施，並前往上次尼伯特颱風安遷戶王江泉家中，瞭解修繕的情況。
黃健庭下午由建設處長吳慶榮、水利科長吳哲元，前往議會附近的下康樂區域排水檢視，希望建設處在颱風來臨前，要加強巡視各縣管河川及區域排水設施，並了解疏濬進度
隨後黃健庭前往台東市豐樂里15鄰太原路2段67號尼伯特颱風安遷戶王江泉先生家中，瞭解目前修繕情況。社會處長曹劍秋表示，7月8日尼伯特颱風後，即全面掌握房屋受損家戶生活情形，在298戶不堪居住申請補助戶中，有154戶已修繕完畢，144戶仍在修繕中；而有安置需求的則有26戶、68人，118戶則已依親或租房，社會處也已著手就近安排臨時安置所。
黃健庭表示，縣府會持續關心及了解尼伯特颱風安遷救助戶修繕情形，不只是香蘭地區，莫蘭蒂強颱將來襲，對於仍未修繕完成鄉親，會請民眾依親或是進行收容安置；同時，南迴地區鄉鎮的部份村落，也請國軍部隊及鄉鎮公所勸導鄉親進行預防性撤離的工作。1050913
(中央社)
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