施政滿意躍進 林右昌：當驕傲基隆人

我要評比

基隆市長林右昌（圖）在天下雜誌13日公布的「2016縣市大調查」，施政滿意度排名，進步9名。他說，洗刷吊車尾的汙名，當驕傲光榮的基隆人。（市府提供）中央社記者黃旭昇基隆市傳真 105年9月13日

基隆市長林右昌在天下雜誌「2016縣市大調查」，施政滿意度排名，從去年的第21名躍升為第12名，進步9名。他說，洗刷基隆永遠吊車尾的汙名，當驕傲光榮的基隆人。

天下雜誌今天公布的調查，基隆擺脫一直吊車尾的宿命，是進步名次最多的城市，也是北北基桃首都生活圈中，施政滿意度最高的城市。

林右昌表示，民調數字值得雀躍，顯示市民對施政是有感的。感謝市民的支持與肯定，會繼續加倍努力，推動基隆的轉型與進步。

林右昌說，從上半年遠見雜誌，到天下雜誌今天的調查結果，基隆進步輻度最多，已經洗刷基隆永遠都是吊車尾的汙名，以後要抬頭挺胸當驕傲光榮的基隆人。未來，基隆將可以看到更多的蛻變。1030913

(中央社)