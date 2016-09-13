颱風逼近 台東入夜風雨漸強

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強烈颱風莫蘭蒂外圍環流逐漸影響台東，台東地區入夜後風雨漸強，明天停止上班上課，海空交通均受影響，南迴公路拓寬工程面臨大潮和風災考驗。

莫蘭蒂颱風逼近，蘭嶼中午過後風雨明顯增強，台東地區也在下午出現間歇性驟雨，烏雲籠罩，台東縣政府宣布今晚停止上課，正常上班；明天停止上班上課。

今天上午發布陸上颱風警報後，台東縣政府成災害一級應變中心，相關單位進駐。國軍也在主要地方成立前進指揮所，入夜後總計預警性撤離近百人。

交通方面，海上交通今天和明天全面暫停；鐵路則今晚加掛列車，疏運人潮。南橫公路霧鹿志向陽段，晚上至明天上午預警性封閉，明天上午視情況決定。

今天下午台東南迴沿線海面風浪轉強，南迴公路拓寬人員加強工事，希望能挺過大潮和風災的考驗。1050913

(中央社)