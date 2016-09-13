2016世界水質監測日 舊鐵橋濕地隆重登場

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2016世界水質監測日在舊鐵橋濕地隆重登場。（柯宗緯翻攝）

2016世界水質監測日在舊鐵橋濕地隆重登場。（柯宗緯翻攝）

2016世界水質監測日在舊鐵橋濕地隆重登場。（柯宗緯翻攝）

高雄市政府環境保護局於9月11日舉辦一年一度的「世界水質監測日活動」，這次特別選在廣受遊客喜愛的舊鐵橋濕地教育園區辦理，園區在104年正式獲得環保署認證成為環境教育場域，因此別具意義。

每年的9月18日為世界水質監測日（World Water Monitoring Day, WWMD），是一個全球性關懷水環境品質的活動，希望藉由全球同步檢測水質，喚醒民眾參與監督、保護地球水資源，讓地球居民、後代子孫永遠都有乾淨、安全的水可以使用。

今年9月18日適逢中秋連假，為不打擾民眾出遊行程，環保局提前一周舉行。活動設計共有五個關卡，其中重點關卡「水質檢測師」讓民眾親自簡易檢測水質，並傳達水環境保育重要性，另外還有「志工體驗趣」、「環境教育宣傳」、「廢水～變變變」、「漫步天空步道」等關卡，現場巡守隊志工直呼「好好玩又寓教於樂！」

環保局表示，今年度僅有巡守隊志工參與，未來我們也希望擴大舉辦，讓更多民眾，甚至小朋友也能一同參與，透過活動親身體驗、動手操作及解說，不僅能瞭解水環境，更能達到環境教育的效果。

(中時)