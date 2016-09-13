劉坤億接桃捷董事長 桃園市府副秘書長邱俊銘兼研考會主委

桃園市長鄭文燦今(13)日布達桃園大眾捷運公司董事長由桃園市政府研究發展考核委員會主任委員委劉坤憶接任，研考會主委則由市府副秘書長邱俊銘兼任。

鄭文燦表示，原桃捷董事長何煖軒接任中華航空董事長後，當時研考會主委劉坤億已自7月5日兼任桃捷董事長，在機場捷運即將通車之際，市府將借重劉坤億溝通協調及專業能力，落實通車的各項準備工作，讓搭載全線Wifi的機場捷運成為智慧捷運，也要大幅提升機場捷運的服務品質。

鄭文燦指出，劉坤億是政治大學公共行政學博士，曾任台北大學公共行政暨政策學系副教授、台北大學創新創業中心籌備處主任，自2014年12月擔任市府研考會主委。

鄭文燦說，劉坤億是桃園在地人才，也是具有實務經驗的優秀學者，公共管理領域長期是各級政府諮商的專家，市府研考會主委任內推動「桃園市市民卡」極具成效，目前市民卡發行量超過65萬張，功能跨及各項生活服務所需，也為桃園市發展「智慧城市」奠定良好基石。

鄭文燦也強調邱俊銘是桃園在地人才，也是桃園縣政府時期的資深事務官，擔任過縣府計畫室主任、觀光行銷局長、研究發展處長，並督導2016台灣燈會、桃園地景藝術節等重大活動，市府將借重邱俊銘副對市政的熟稔度，對各局處的業務掌握度、協調整合的能力，在黃金建設年配合研考會的職責，有效率管考市府各項政策進度、提升市政推展的行政效率。

(工商)