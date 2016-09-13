颱風來襲 羅東林管處所轄步道14日封閉

林務局羅東林區管理處今晚說，莫蘭蒂颱風來襲，轄區的自然步道從明天起預警性封閉，遊客請勿前往。

羅東林區管理處說，中央氣象局已經發布強烈颱風莫蘭蒂海上陸上颱風警報，依據目前預測路徑，預計在明後兩天通過台灣本島。管理處為因應颱風來襲，除在昨天已經宣布太平山國家森林遊樂區從今天起暫時休園之外，轄區的所有自然步道也將從明天起預警性封閉，請遊客暫勿前往，以免發生危險。1050913

(中央社)