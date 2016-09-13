越南旅遊感染茲卡 男子住處消毒

彰化縣1名男子和家人前往越南旅遊，回台後出現發燒、頭痛等症狀，就醫後發現感染茲卡病毒，衛生單位已針對男子住處消毒。

彰化縣衛生局指出，這名63歲的男子今年8月底和家人一起前往越南茶榮省遊玩8天，回到台灣後出現發燒、頭痛等症狀，前往醫院就醫，醫院採樣檢驗，確認男子感染茲卡病毒。

衛生局說明，男子應該是在越南遊玩時被帶有病毒的蚊子叮咬，才會感染病毒，目前男子症狀已經緩解，睡覺時也會掛蚊帳，而當初與男子同行的家人朋友經調查後，也沒有出現類似的症狀。

衛生局表示，男子回台後只有在住處和醫院活動，他們因而針對男子住處展開消毒以及清除孳生源等措施，衛生局也提醒民眾前往茲卡病毒流行地區，應做好防蚊措施，而從茲卡病毒流行地區離開時，也應暫緩捐血1個月，也籲請臨床醫師如遇有疑似個案，需詢問旅遊史，同時儘速通報。1050913

(中央社)