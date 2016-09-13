陳國祥：對不實指控 將提名譽毀損告訴

中央通訊社董事長陳國祥今天表示，社內同仁依據董事會的決議執行業務，是合法、正當的，絕對沒有流入任何私人口袋，「對立委的指控，我們會在政府各部門調查清楚，還我們公道後，向他們提出名譽毀損的告訴」。

陳國祥今天下午舉行「媒體，寶物或怪獸？」新書發表會，在會前對於立委近日指中央社要求記者拉業務一事受訪表示，中央社在第三屆董事會就通過業務獎勵辦法，且在第四屆、第五屆董事會陸續有修正，而他是第六屆、第七屆董事，「這個辦法的通過和修訂，和我完全沒有關係」。陳國祥並強調會做到任期滿並說「我不但要堅守崗位，還要向不實的指控作戰」。

民進黨立委今天召開記者會，質疑陳國祥任內，中央社「私設小金庫」，並及質疑事業部業務副總監虞煥榮是否違反利益迴避。陳國祥除表示中央社已發嚴正聲明，並說社內同仁依據董事會的決議執行業務，是合法、正當的，絕對沒有流入任何私人口袋，對立委的指控，會在政府各部門調查清楚，還公道後，提出名譽毀損告訴。

陳國祥表示，國家通訊社是新聞專業機構，必須免除政治力干擾，在20幾年前成立國家通訊社，就訂了明明白白任期制度，在任期之內，所有專業主管依據專業理想為國家服務，就是要保障新聞專業和媒體的專業自主。

陳國祥今天也向媒體強調，「我不但要堅守崗位，還要向不實的指控作戰」，「我會一直帶領中央社同事，一直到明年6月30日我任期終了的那一天」。1050913

(中央社)