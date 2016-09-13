陳國祥：對不實指控 將提名譽毀損告訴
中央通訊社董事長陳國祥今天表示，社內同仁依據董事會的決議執行業務，是合法、正當的，絕對沒有流入任何私人口袋，「對立委的指控，我們會在政府各部門調查清楚，還我們公道後，向他們提出名譽毀損的告訴」。
陳國祥今天下午舉行「媒體，寶物或怪獸？」新書發表會，在會前對於立委近日指中央社要求記者拉業務一事受訪表示，中央社在第三屆董事會就通過業務獎勵辦法，且在第四屆、第五屆董事會陸續有修正，而他是第六屆、第七屆董事，「這個辦法的通過和修訂，和我完全沒有關係」。陳國祥並強調會做到任期滿並說「我不但要堅守崗位，還要向不實的指控作戰」。
民進黨立委今天召開記者會，質疑陳國祥任內，中央社「私設小金庫」，並及質疑事業部業務副總監虞煥榮是否違反利益迴避。陳國祥除表示中央社已發嚴正聲明，並說社內同仁依據董事會的決議執行業務，是合法、正當的，絕對沒有流入任何私人口袋，對立委的指控，會在政府各部門調查清楚，還公道後，提出名譽毀損告訴。
陳國祥表示，國家通訊社是新聞專業機構，必須免除政治力干擾，在20幾年前成立國家通訊社，就訂了明明白白任期制度，在任期之內，所有專業主管依據專業理想為國家服務，就是要保障新聞專業和媒體的專業自主。
陳國祥今天也向媒體強調，「我不但要堅守崗位，還要向不實的指控作戰」，「我會一直帶領中央社同事，一直到明年6月30日我任期終了的那一天」。1050913
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。