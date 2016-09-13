颱風暴風圈深夜前觸地 花東山區防超大豪雨

中央氣象局預測，強烈颱風莫蘭蒂暴風圈今天深夜前就會接觸台灣陸地，今晚到明天，台東山區及花蓮山區都應防超大豪雨。

根據氣象局最新颱風消息，莫蘭蒂下午5時位置在恆春東南東方350公里海面上，以每小時20公里速度，向西北西轉西北行進，暴風圈已進入巴士海峽及台灣東南部海面。

氣象局說，莫蘭蒂過去3小時強度略增強，近中心最大風速增強為每秒60公尺，7級風暴風半徑擴大為220公里。

氣象局也發布豪雨特報，今晚到明天，台東山區及花蓮山區會有局部大豪雨或超大豪雨，高雄山區、宜蘭山區、台東平地、花蓮平地、屏東地區及恆春半島會有局部豪雨或大豪雨，嘉義山區、台南山區有局部大雨或豪雨，其他地區及澎湖也會有局部大雨。

氣象局提醒，明天整天及15日上午是莫蘭蒂影響台灣最明顯時候，因逢大潮，沿海低窪地區應防淹水，山區應注意落石、坍方、土石流。1050913

(中央社)