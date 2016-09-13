天下滿意度全國第5 鄭文燦感謝市民
天下雜誌「2016縣市大調查」，桃園市長鄭文燦總排名進步2名，在22縣市長中排第5，鄭文燦感謝市民朋友肯定，會全力建設桃園，回應市民期待。
「天下」雜誌今天公布「2016縣市大調查」，調查中顯示，鄭文燦總排名進步2名，施政滿意度76.12%，在22縣市長中排第5，六都中也僅次於連任的高雄市長陳菊和台南市長賴清德，「施政力」更為六都第1。
鄭文燦表示，桃園是六都中最晚升格為直轄市，今年不僅在六都「施政力」中排名第1，特別是施政滿意度76.12%，在22縣市長中排第5，感謝市民朋友的肯定，市府將更認真、更努力，加強城市基礎建設，大力建設桃園，讓桃園成為一個「好工作、好居住、好生活」的地方。
他指出，桃園是產業首都，去年工業產值達3.2兆，連續13年全國第一，包括29座工業區，產業類型多樣化，IOT產業、機械製造、電子零組件、化工、紡織、生技、食品、汽車等產業聚落完整，但也因此，讓桃園的環境負擔隨之加重。
鄭文燦說，目前桃園下水道接管率目前僅約6%，遠低於其他縣市，市府正以「光速向前」推動下水道系統建設，規劃8大污水下水道系統，積極進行「北區污水下水道促參計畫」，而延宕7年的「中壢地區污水下水道系統建設BOT案」也已重新簽約，市府的目標是8年提升到60%的接管率，相信陸續完成接管後，可大幅改善河川水質，並提高市民生活品質。1050913
(中央社)
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