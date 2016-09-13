強颱進逼 14日華信、復興國內線全停

我要評比

強颱莫蘭蒂14日影響台灣最大，華信、復興航空宣布明日國內線航班全天取消，遠東航空下午2點後的飛機全面停飛，立榮航空則稍晚宣布航班調整狀況。

各航空公司航班調整情形如下

華信航空：

國內航線全天取消；國際、兩岸航線AE960/961高雄-仁川取消，AE282/283台中-琉球提早2小時起飛，AE979/980台中-杭州提早2小時起飛，其餘國際班機正常起降。

復興航空：

國內線除松山-花蓮航班維持正常派遣，其他國內航線全日停飛。國際、兩岸線方面，GE361/362高雄-澳門來回航班取消，GE365高雄-澳門、GE366澳門-台中航班皆提早2.5小時起飛，GE3862/3861台中-南寧來回航班提前6小時起飛。

遠東航空：

國內線高雄航班全日取消，台中、馬公航班中午12時以後取消，台北、金門航班下午14時以後取消；國際線航班正常。

國泰航空：

香港-高雄KA452, KA432, KA442, KA436 取消；高雄-香港KA453, KA433, KA443, KA437 取消。

台灣虎航：

IT285大阪關西-高雄延至當地時間16:40起飛，IT284 高雄-大阪關西延至19:20起飛，IT321高雄-澳門延至19:35起飛，台灣虎航IT322 澳門-高雄延至17:05起飛，IT211D大阪關西-桃園延至9月15日當地時間00:05起飛，IT302 澳門-桃園延至22:00起飛。

(中時)