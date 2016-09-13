莫蘭蒂進逼 台鐵明天東部幹線、南迴線全天停駛

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台鐵局於傍晚宣布，明(14日)東部幹線、南迴線全日停駛。(本報系資料照片)

強颱莫蘭蒂進逼，台鐵今晚宣布，明天東部幹線花蓮站至台東站間、南迴線台東站至新左營站全天停駛；宜蘭、北迴線樹林站至花蓮站間各級列車則全天正常行駛。

至於西部幹線基隆站至高雄站間、含各支線，台鐵宣布，明天中午12時前各級列車均正常行駛；不過，屏東線高雄站至枋寮站間各級列車則視風雨狀況機動行駛。

另外，阿里山森林鐵路將於14、15日兩天，本線嘉義至奮起湖、支線祝山線、沼平線與神木線各級列車全面停駛。

因應風雨變化，台鐵建議旅客出門前詢問列車運行情形，可至各車站或台鐵官網，會隨狀況更新最新資訊；或24小時旅客服務電話：(02)2191-0096、0800-765-888。

台鐵指出，颱風期間列車停駛或路線中斷時，持未搭乘之乘車票，請於1年內洽就近車站全額退票。

(集團連線報導)