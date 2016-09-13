通緝犯喝酒划拳 吵雜聲響引警方上門

55歲緬甸籍董姓通緝犯遭警方逮捕。（葉書宏翻攝）

55歲緬甸籍董姓男子日前與友人霸佔新北市中和區景新街某公園涼亭，抽菸、喝酒、划拳，影響周圍安寧，中和一警分局景安派出所巡邏經過上前盤查，發現董男竟是士林地檢署發布的竊盜通緝犯，當場將他逮捕解送歸案。

警方調查，董嫌居無定所，時常逗留公園，與友人常在公園內涼亭抽菸、喝酒、划拳，景安派出所警員陳郁文與邱宇揚巡邏經過，吵雜聲音引來警方注意。警方一查竟發現董嫌遭地檢署發布通緝。

景安派出所長蔡天瑞表示，董嫌有多次竊盜前科，常常在中和南勢地區量販店賣場，趁人潮多時，以順手牽羊的方式，竊取保健食品，是派出所的常客，因為長相特殊，只要被害人描述做案的方式與特徵，警方很快的就知道「又是他偷竊的」。

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(中時)